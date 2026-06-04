SuperEnalotto quando Sperlonga vinse 177 milioni di euro | caccia al bis

Il jackpot del SuperEnalotto in provincia di Latina ha raggiunto i 173,2 milioni di euro per l’estrazione di oggi, giovedì 4 giugno. La caccia al “6” prosegue, con numeri che attirano l’attenzione dei giocatori nella zona. La provincia di Latina ha già visto una grande vincita in passato, quando Sperlonga ottenne 177 milioni di euro. Nessuna estrazione ha ancora centrato il jackpot, che resta elevato.

Latina, 4 giugno 2026 – In provincia di Latina continua la corsa al “6” del SuperEnalotto, che per l’estrazione di stasera, giovedì 4 giugno, ha raggiunto un jackpot di 173,2 milioni di euro. La vincita a Terracina. A spingere gli appassionati verso le ricevitorie del territorio è anche il recente “5+1” da oltre 640mila euro centrato il 30 maggio a Terracina, presso la Tabaccheria Zarotti in piazza IV Novembre, 9. Un colpo che, secondo gli esercenti, ha avuto effetti immediati sulle giocate. A confermarlo ad Agipronews è Simone Calvanese, titolare del punto vendita fortunato. “Con l’arrivo della stagione estiva, le giocate sono già normalmente più numerose, ma negli ultimi mesi, complice il Jackpot sempre più alto, sono praticamente raddoppiate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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