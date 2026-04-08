Superenalotto | jackpot a 145,9 milioni caccia al tesoro stasera

Il jackpot del Superenalotto è salito a 145,9 milioni di euro e la lotteria torna in palio questa sera. Dopo che sabato 4 aprile nessuno ha centrato la combinazione vincente, l'attenzione si concentra sulla possibilità di aggiudicarsi il montepremi più alto degli ultimi tempi. La caccia al tesoro riprende in un momento in cui l'interesse per il gioco è ancora molto vivo tra i partecipanti.

Martedì 7 aprile 2026, il jackpot del Superenalotto sale a 145,9 milioni di euro. La caccia al tesoro riparte dopo che sabato 4 nessuno ha indovinato la combinazione vincente. L’estrazione di stasera, prevista per le ore 20, coinvolgerà non solo il Superenalotto, ma anche il Lotto e il 10eLotto. Il montepremi è cresciuto ulteriormente proprio perché l’ultimo appuntamento non ha prodotto vincitori della sestina. I numeri del sorteggio saranno comunicati dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli per quanto riguarda il Lotto, che copre le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e quella Nazionale. Per il 10eLotto sono previsti l’estrazione del Numero Oro, del Doppio Oro e dei Numeri Extra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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