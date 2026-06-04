Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di quattro membri di una famiglia in un incidente da monossido di carbonio avvenuto il 4 febbraio in una casa di Porcari. L’incidente è avvenuto nella località Rughi. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’accaduto e stanno svolgendo indagini per chiarire le responsabilità. Nessun dettaglio sui sospettati o sulle eventuali misure adottate è stato reso noto.

Sono tre gli indagati per la tragedia costata la vita ai quattro componenti della famiglia Kola, avvenuta la sera di mercoledì 4 febbraio scorso nella loro abitazione in località Rughi, nel comune di Porcari. Furono uccisi dalle copiose esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da una caldaia da poco installata. Il sostituto procuratore Paola Rizzo ha iscritto nel registro degli indagati il caldaista, il geometra e l’installatore dell’impianto per l’ipotesi di omicidio colposo plurimo, ma al momento le eventuali responsabilità sono tutte da accertare. Ieri mattina i tre indagati sono stati rappresentati in Procura dai propri legali in occasione di un accertamento tecnico irripetibile chiesto dal pm Rizzo sull’impianto di riscaldamento all’origine della tragedia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strage del monossido, i tre sotto inchiesta

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