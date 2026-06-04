Alle 20,30 si gioca la partita di calcio tra le due squadre cittadine, con circa 10.000 spettatori previsti allo stadio. La polizia ha disposto misure di sicurezza per gestire la folla e prevenire incidenti. Sono stati chiusi alcuni negozi e strade limitrofe per motivi di sicurezza. Non sono state segnalate criticità al momento. La partita si svolge in un contesto di forte partecipazione popolare e rivalità storica tra le due squadre.

Quando il calcio è anche storia e identità locale, in campo e fuori. Si avvicina la serata della 24esima stracittadina di Sansepolcro fra Porta Romana e Porta Fiorentina, fissata per sabato 13 giugno allo stadio comunale Buitoni con inizio alle 21 e il programma che precede la sfida è arricchito quest’anno da un appuntamento che verrà d’ora in poi calendarizzato, in quanto voluto dall’organizzazione con in testa il patron storico Fabio Chimenti(nella foto): si tratta della Cena Propiziatoria, fissata per domani sera dalle 20 in poi nel cuore del Borgo, ovvero piazza Torre di Berta. E sarà così anche in seguito nel venerdì della settimana che precederà la partita: in pratica, otto giorni prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stracittadina. La sfida entra nel vivo

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