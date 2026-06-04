Stefano e Chantal lui precario e lei incinta | vivono in tenda perché non riescono a trovare una casa

Stefano e Chantal vivono in una tenda nel mezzo di un bosco, senza una casa stabile. Lui è precario e lei aspetta un bambino. Non sono riusciti a trovare un alloggio e si sono sistemati in quella che appare una soluzione temporanea, con solo un telo di nylon a proteggerli dalle intemperie. La loro vita si svolge tra le difficoltà di una sistemazione di fortuna e l’attesa di un futuro diverso.

Non hanno una casa e un tetto sopra la testa, solo un sottilissimo strato di nylon di una tenda. In mezzo a un bosco. È una situazione di estremo degrado quella che stanno vivendo Stefano e Chantal (37 e 35 anni, lei incinta) che da oltre un mese vivono in un bosco di robinie al confine tra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Senza una casa, senza un tetto sicuro e con un bambino in arrivo. È la difficile situazione che stanno vivendo Stefano e Chantal, 37 e 35 anni, una coppia di Canegrate che da alcune settimane è costretta a vivere in una tenda allestita tra i boschi x.com

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