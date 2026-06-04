Stasera in TV — giovedì 4 giugno 2026

Da quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera in TV, i principali canali italiani trasmettono una vasta gamma di contenuti, tra film, serie TV, programmi di intrattenimento, informazione e sport. La programmazione è diversificata e offre opzioni per tutti i gusti. Tra le proposte ci sono produzioni nazionali e internazionali, con eventi sportivi e approfondimenti giornalistici. La scelta spazia tra intrattenimento leggero e approfondimenti di attualità, garantendo una serata ricca di alternative per gli spettatori.

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Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Purché finisca bene - Diversi come due gocce d'acqua. Film - In onda alle 21:30. Nuovo capitolo della fortunata collana Purché finisca bene, arrivata alla sesta edizione. Gaetano ( Alessio Lapice ), giovane rampollo della nobile famiglia Heglen, sta per salutare l'adorata Napoli per la fredda Francoforte, dove lo attende un prestigioso lavoro deciso da suo padre Giorgio ( Thomas Trabacchi ), convinto di sapere quale sia il bene del ragazzo che, dal canto suo, non riesce a opporsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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