Stasera in TV — giovedì 9 Aprile 2026

Stasera in TV i principali canali italiani offrono una varietà di programmi, tra film, serie televisive, programmi di intrattenimento, informazione e eventi sportivi. La programmazione comprende diverse proposte per soddisfare i gusti di vari spettatori, con alcuni titoli e trasmissioni che si alternano nel corso della serata. La scelta spazia tra generi diversi, garantendo un palinsesto ricco e diversificato.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Uno sbirro in Appennino. Serie TV - In onda alle 21:30. Al via la serie poliziesca che intreccia mistero, dramma e relazioni, ambientata nel suggestivo scenario di Muntagò, un paese immaginario che rappresenta l'intero Appennino, con la sua bellezza, le tradizioni, l'anima popolare e lo spopolamento. Dopo aver risolto brillantemente un caso in modi non proprio ortodossi, il commissario Vasco Benassi viene trasferito nel suo paesino d'origine nell'Appennino Bolognese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stasera in TV — giovedì 9 Aprile 2026 Stasera in TV — giovedì 2 Aprile 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,... Leggi anche: Stasera in tv, la programmazione di giovedì 2 aprile Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 15 Gennaio 2026 Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 2 aprile; Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 2 Aprile, in prima serata; Stasera in TV — giovedì 2 Aprile 2026; Stasera in TV, programmi e film di giovedì 2 aprile in prima serata. Film stasera in tv: cosa vedere giovedì 2 aprile 2026Scoprite con noi i film stasera in tv, giovedì 2 aprile 2026: da Lucy a The Accountant, passando per un cult con Bud Spencer ... bestmovie.it Stasera in tv giovedì 2 aprile: Robin Hood principe dei ladriEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 2 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. 2anews.it Fammi sapere la tua sulla concorrente di stasera di “Affari Tuoi”. Ti è piaciuta - facebook.com facebook Un gruppo scatenato, tante risate e zero regole Ci vediamo stasera con #STEP! Ore 21.20 su Rai2 e RaiPlay. x.com