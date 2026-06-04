Leslye Headland ha commentato la cancellazione della serie “Star Wars: The Acolyte – La Seguace” dopo che era stata annunciata per il debutto nel 2024. La produzione avrebbe rappresentato il primo racconto ambientato nell’era dell’Alta Repubblica, circa un secolo prima degli eventi di La Minaccia Fantasma. La serie aveva già suscitato interesse prima della sua sospensione. La Lucasfilm non ha fornito dettagli sulle ragioni della cancellazione.

Il debutto nel 2024 di The Acolyte: La Seguace ha segnato un momento storico per la Lucasfilm, portando per la prima volta sullo schermo l’era dell’ Alta Repubblica, circa un secolo prima degli eventi di La Minaccia Fantasma. Nonostante il potenziale per rivoluzionare il franchise di Star Wars con un cast inedito e collegamenti shock (come i cameo di Yoda e Darth Plagueis), la serie TV Disney+ è stata cancellata dopo una sola stagione. A distanza di tempo, però, la showrunner Leslye Headland è tornata a parlare del futuro dello show, mostrandosi ottimista su un possibile ritorno di The Acolyte 2. Le parole di Leslye Headland sulla seconda stagione di The Acolyte. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Star Wars: The Acolyte – Leslye Headland rompe il silenzio dopo la cancellazione

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Star Wars The Acolyte Was a Success Guys...Honest

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