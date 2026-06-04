Un ragazzo di 20 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver molestato una ragazza di 17 anni a San Pietro. I carabinieri hanno raccolto prove che hanno ricostruito le molestie e gli abusi, portando alla misura cautelare. Il dispositivo di monitoraggio permette di verificare la presenza dell’individuo in casa, offrendo un metodo di controllo per prevenire ulteriori comportamenti indesiderati.

Come può il braccialetto elettronico garantire la sicurezza della diciassettenne?. Quali prove hanno permesso ai carabinieri di ricostruire gli abusi?. Perché la difesa ha tentato di giustificare il controllo ossessivo?. Cosa accadrà se l'indagato rifiuta l'installazione del dispositivo elettronico?.? In Breve Relazione durata due anni tra il ventenne e la diciassettenne di San Pietro Vernotico. Indagini coordinate dalla PM Laura De Stradis e dai Carabinieri locali. Querela presentata dai genitori della vittima per interrompere gli abusi. Divieto assoluto di comunicazione con la ragazza per garantire la tutela. Il ventenne di San Pietro passa ai domiciliari con il braccialetto elettronico dopo l’arresto per stalking. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stalking a San Pietro: il 20enne passa ai domiciliari con braccialetto

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