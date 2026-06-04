' Staffetta per Rayan' di Cgil Cisl e Uil | Lo striscione degli amici tiene accesa la richiesta di giustizia

Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato una staffetta con uno striscione in memoria di Rayan Lassoued, sostenendo la richiesta di giustizia. Le tre sigle hanno accolto la richiesta di amici e familiari di Rayan, che si sono mobilitati nelle ultime settimane per mantenere viva la memoria del ragazzo. La manifestazione ha coinvolto realtà locali impegnate nel sostenere questa causa.

Cgil Forlì Cesena, Cisl Romagna e Uil Cesena hanno accolto la richiesta avanzata dagli amici e dai familiari di Rayan Lassoued, sostenuti dalle realtà locali che in queste settimane si sono mobilitate per mantenerne viva la memoria e la richiesta di giustizia. Lo striscione che il Primo Maggio ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Primo Maggio amaro: gli amici di Rayan chiedono giustizia in piazzaIl Primo Maggio è stato segnato da una manifestazione in piazza degli amici di Rayan, che chiedono giustizia dopo l’incidente avvenuto sul tetto di...

Per un lavoro dignitoso: il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil a ParmaIl Primo Maggio a Parma si è svolto con manifestazioni organizzate da CGIL, CISL e UIL, focalizzate sulla richiesta di contratti più equi, nuove...