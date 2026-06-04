Sport e inclusione | tennis e atletica al Bioparco

Da ezrome.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un villaggio sportivo gratuito sarà allestito nel piazzale davanti al Bioparco di Roma il 6 e 7 giugno. L'evento prevede mini campi da tennis e piste di atletica per promuovere l'inclusione attraverso lo sport. L’iniziativa si svolge nel fine settimana e invita le persone a partecipare a attività sportive accessibili a tutti. L’allestimento sarà presente durante tutto il weekend, offrendo un’opportunità di praticare sport in un contesto aperto e gratuito.

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Cosa: Villaggio sportivo gratuito con allestimento di mini campi da tennis e piste di atletica. Dove e quando: Piazzale antistante l’ingresso del Bioparco di Roma (Largo Vittorio Gassman), sabato 6 e domenica 7 giugno. Perché: Per promuovere il benessere psicofisico, favorire l’inclusione sociale e avvicinare la cittadinanza di ogni età alla pratica sportiva all’aria aperta. Lo sport romano si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del movimento, della partecipazione condivisa e della salute psicofisica. Sabato 6 e domenica 7 giugno, l’area antistante uno dei luoghi più iconici della Capitale si trasformerà in una vera e propria arena a cielo aperto, accessibile a chiunque desideri mettersi alla prova. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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