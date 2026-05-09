Sport e inclusione tennis in carrozzina a Capri Leone

Al Parco Urbano “Peppino Grasso” di Rocca di Capri Leone si è svolta una giornata dedicata al tennis in carrozzina, organizzata dal Tennis Club locale. L’evento ha visto la partecipazione di atleti e appassionati, offrendo un’occasione per praticare sport e condividere momenti di coinvolgimento tra i presenti. La manifestazione ha sottolineato l’attenzione verso l’inclusione attraverso lo sport, coinvolgendo diverse persone nel rispetto delle regole e delle attività sportive.

Il Parco Urbano “Peppino Grasso” di Rocca di Capri Leone ha ospitato una bellissima giornata di sport, inclusione e partecipazione con l’evento dedicato al Tennis in Carrozzina, organizzato dal Tennis Club Rocca di Capri Leone. Una manifestazione intensa e coinvolgente che ha visto protagonisti.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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