Sport e inclusione tennis in carrozzina a Capri Leone

Da messinatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Parco Urbano “Peppino Grasso” di Rocca di Capri Leone si è svolta una giornata dedicata al tennis in carrozzina, organizzata dal Tennis Club locale. L’evento ha visto la partecipazione di atleti e appassionati, offrendo un’occasione per praticare sport e condividere momenti di coinvolgimento tra i presenti. La manifestazione ha sottolineato l’attenzione verso l’inclusione attraverso lo sport, coinvolgendo diverse persone nel rispetto delle regole e delle attività sportive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Parco Urbano “Peppino Grasso” di Rocca di Capri Leone ha ospitato una bellissima giornata di sport, inclusione e partecipazione con l’evento dedicato al Tennis in Carrozzina, organizzato dal Tennis Club Rocca di Capri Leone. Una manifestazione intensa e coinvolgente che ha visto protagonisti.🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

La lezione della Santo Stefano Sport. Il basket in carrozzina è inclusioneIn questo anno scolastico i ragazzi delle quattro classi di terza media dell’Istituto comprensivo Raffaello Sanzio di Porto Potenza hanno avuto un...

Quando il tennis è per tutti. Via alle sfide in carrozzinaSi è aperto ieri, con il raduno tecnico nazionale della Federazione, il fine settimana dedicato al tennis in carrozzina sui campi della Polisportiva...

Approfondimenti e contenuti

capri leone sport e inclusione tennisTennis in Carrozzina, grande partecipazione a Rocca di Capri Leone (ME). Grasso: Lo sport è inclusioneIl Parco Urbano Peppino Grasso di Rocca di Capri Leone ha ospitato oggi una bellissima giornata di sport, inclusione e partecipazione con l’evento dedicato al Tennis in Carrozzina, organizzato dal T ... ilsicilia.it

Tennis e inclusione, la partnership tra Tc Terranova e My SportabilitàTra le storie che si porta dietro l'Olbia Challenger, c'è quella dei ragazzi e delle ragazze dell'Asd My Sportabilità. Il Tc Terranova ha dato luce a un'iniziativa insieme all'associazione olbiese, ... unionesarda.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.