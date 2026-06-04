Adrian Fartade sarà a Rozzano il 10 giugno per presentare un evento dedicato ai misteri spaziali. Durante l'incontro, si discuterà delle implicazioni di una possibile prova della vita extraterrestre. Fartade e Giorgio Viaro analizzeranno il nuovo film che affronta questi temi, spiegando le scoperte e le teorie più recenti. L’appuntamento si svolgerà in un luogo pubblico, senza ulteriori dettagli sulla durata o sul programma completo.

Cosa accadrà se la prova della vita extraterrestre fosse reale?. Come analizzeranno Adrian Fartade e Giorgio Viaro il nuovo film?. Perché la sala EPIC è stata scelta per questo evento?. Dove si possono acquistare i biglietti per questa serata speciale?.? In Breve Giorgio Viaro analizzerà la regia e la componente artistica del film. Evento in sala EPIC con audio e schermo di ultima generazione. Prenotazioni disponibili tramite sito ufficiale o app di The Space Cinema. Fartade vanta oltre 500.000 iscritti sul suo canale YouTube. Il mistero dell’universo arriva al The Space Cinema Rozzano il 10 giugno prossimo. Il prossimo mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 19:30, il The Space Cinema Rozzano ospiterà una nuova edizione del format Movie Talk dal vivo dedicata al film Disclosure Day. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spielberg e misteri spaziali: Adrian Fartade a Rozzano il 10 giugno

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