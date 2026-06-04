SpaceX verso l’IPO | il piano per il primo trilionario della storia

Notizia in breve

SpaceX sta valutando un’Offerta Pubblica Iniziale (IPO) che potrebbe portare la società a diventare il primo trilionario della storia. La società ha registrato una perdita di 4,9 miliardi di dollari, ma si pensa che possa trasformare questa perdita in un profitto. Per evitare di perdere 121 miliardi di valore, Musk deve rispettare determinate condizioni legali e finanziarie. La decisione di quotare in borsa dipende da questi parametri e dalla strategia di crescita dell’azienda.