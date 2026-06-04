SpaceX punta alla borsa | piano da 75 miliardi per Musk
SpaceX ha annunciato un piano di raccolta fondi da 75 miliardi di dollari. La società ha registrato una perdita di circa 5 miliardi di dollari negli ultimi mesi. Musk ha deciso di fissare un prezzo di vendita stabile per le azioni, evitando variazioni nel valore. La richiesta di capitale mira a finanziare nuovi progetti e espansioni, anche se la società non ha fornito dettagli specifici sulla strategia di investimento.
Come può SpaceX giustificare una perdita di 5 miliardi di dollari? Perché Musk ha deciso di fissare un prezzo di vendita statico? Chi assumerà il rischio finanziario se il prezzo di 135 dollari fallisce? Come farà Musk a mantenere l'84% dei diritti di voto??? In Breve Offerta da 555,6 milioni di azioni a prezzo fisso di 135 dollari. Valutazione societaria stimata in 1.770 miliardi di dollari dopo il debutto. Perdita netta di 4,94 miliardi di dollari su ricavi da 18,7 miliardi . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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