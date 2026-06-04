In Cambogia, si utilizza l’acqua come strumento per la riabilitazione fisica dei bambini, attraverso programmi specifici di fisioterapia. Nel frattempo, il Piano Mattei prevede una possibile privatizzazione della cooperazione internazionale, sollevando preoccupazioni sui rischi associati, come la riduzione della trasparenza e il controllo pubblico sui progetti di aiuto. Le iniziative di riabilitazione e i piani di cooperazione sono distinti, ma entrambi rappresentano aspetti della discussione sulla gestione delle risorse e dei servizi in ambito internazionale.

Come può l'acqua trasformare la riabilitazione fisica dei bambini in Cambogia?. Quali rischi comporta la privatizzazione della cooperazione internazionale prevista dal Piano Mattei?. Perché le organizzazioni cattoliche chiedono tasse sui superprofitti in Europa?. Come può Modena trasformare un evento di violenza in politica sociale?.? In Breve La scuola LaValla a Ta Khmau usa la piscina per la riabilitazione fisica.. Finanziamenti tramite 8xmille e 5xmille per la Fondazione marista in Cambogia.. Raffaele Salinari chiede all'Italia di impegnare lo 0,70% del PIL per l'Africa.. 140 organizzazioni cattoliche chiedono tasse sui superprofitti e abbandono fossili in Europa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solidarietà: dalla riabilitazione in Cambogia al futuro della cooperazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Roma torna l'appuntamento sul futuro della cooperazioneA Roma si tiene un evento dedicato al futuro della cooperazione internazionale, un settore che negli ultimi anni ha evidenziato alcune criticità...

Dignità e luce dei bambini nelle immagini dalla CambogiaÈ aperta fino al 28 aprile nell’atrio del municipio la mostra fotografica intitolata “Oltre la polvere”, visitabile durante gli orari di apertura...

Argomenti più discussi: La solidarietà a supporto della ricerca scientifica della Fondazione; Confartigianato Lecco: solidarietà e artigianato al servizio del territorio; Valdarno Winter Game. La solidarietà ha vinto nel ricordo di Giulia e Gianni; Pedalata della solidarietà, in bici fino all’Abbazia.

Viviamo in Giappone e abbiamo appena provato uno dei loro Hotel per madri. Ha salvato mia moglie dalla depressione post-partum. reddit