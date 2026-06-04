Slam Poetry Performance con Questa cosa queer per il San Lorenzo Pride

12 giugno, ore 20.30 Ingresso gratuito Queer Slam Poetry Performance (Lore, via dei Sabelli, Roma) in occasione del San Lorenzo Pride.Per il SanLorenzo Pride (Pride del quartiere San Lorenzo di Roma, giunto alla sua quarta edizione) ci sarà una performance di slam poetry a cura di Questa Cosa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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La proprietà della trasparenza [La vetraia] - Olympia | Questa Cosa Queer Poetry Slam

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