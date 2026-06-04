Sisma Friuli | il boom social dei ragazzi del Grigoletti

Cinque studenti di un liceo del Friuli hanno aumentato le visualizzazioni delle attività della Protezione Civile sui social media di tre volte. Utilizzando contenuti creativi e strategie di condivisione, sono riusciti a coinvolgere un pubblico più ampio. La loro iniziativa è nata in risposta al terremoto che ha colpito la regione, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare i cittadini. L’esperimento ha attirato l’attenzione sui risultati ottenuti tramite i social network.

Come hanno fatto cinque studenti a triplicare le visualizzazioni della Protezione Civile?. Chi sono i cinque ragazzi selezionati per gestire la redazione digitale?. Perché la comunicazione istituzionale ha scelto proprio il linguaggio dei social?. Cosa può garantire il passaggio di testimone tra generazioni per la sicurezza?.? In Breve Visualizzazioni social Protezione civile aumentate del 300 per cento grazie ai ragazzi. Partecipazione di assessore Riccardi e ospiti Varin e Aristei all'evento scolastico. Progetto Se accadesse oggi? celebra il cinquantenario del terremoto del 1976. Cinque studenti del liceo Grigoletti agiscono come cronisti digitali sul campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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