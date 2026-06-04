Un programma condotto da Milo Infante è stato sospeso improvvisamente, lasciando gli spettatori senza la puntata prevista. La decisione è stata presa per fare spazio agli eventi sportivi di grande rilievo trasmessi in diretta. La trasmissione non è più andata in onda, e al suo posto sono stati programmati eventi sportivi, lasciando i telespettatori senza aggiornamenti sulla puntata. La sospensione si è verificata senza preavviso, creando disagi tra gli spettatori abituali.

Nei palinsesti televisivi capita spesso che l’attualità debba fare un passo indietro davanti ai grandi eventi sportivi. È proprio ciò che accadrà questa sera su Rai 2, dove gli spettatori abituali di Ore 14 di Sera non troveranno in onda l’approfondimento condotto da Milo Infante. La trasmissione, diventata nelle ultime settimane uno dei punti di riferimento per chi segue i principali casi di cronaca nera italiana, sarà infatti eccezionalmente assente dal palinsesto del giovedì. Il programma aveva consolidato una platea sempre più ampia grazie agli approfondimenti dedicati ai grandi misteri giudiziari del Paese e alle continue novità legate alle inchieste più seguite. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Si ferma”. Milo Infante costretto allo stop, poi ‘la beffa’

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