Un uomo è stato arrestato dopo aver truffato un’anziana fingendosi un avvocato. L’uomo ha contattato la donna al telefono, dicendo che il figlio era stato arrestato, e si è fatto consegnare 1.200 euro come pagamento per una presunta assistenza legale. La vittima, all’oscuro dell’inganno, ha consegnato il denaro all’uomo, che poi è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti Si finge emissario di un fantomatico avvocato per farsi consegnare 1.200 euro da una anziana, alla quale qualcuno al telefono ha raccontato che il figlio è stato arrestato. Ma dopo la consegna del denaro, arrivano i carabinieri, che bloccano l’uomo, riconsegnando i soldi alla vittima. È accaduto a Napoli e in manette è finito Pietro Grimaldi, 55 anni. La donna, 81 anni, è di Piano di Sorrento. Ed era a casa sua quando è squillato il telefono. Dall’altro capo una voce maschile: dice di essere un avvocato, nominato difensore dal figlio, che sarebbe stato arrestato, e che servirebbero 1.200 euro per la sua difesa. Alla donna viene chiesto di prelevare la somma e venire a Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si fa dare soldi da un’anziana con la truffa del finto avvocato, arrestato

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Tenta di truffare un'anziana ma viene arrestato

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