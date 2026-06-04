Si avvicina il Modena Pride ed esplode l' odio social Non faremo un passo indietro

Il Modena Pride, che apre il mese dedicato alla comunità LGBTQ+, ha suscitato un'ondata di commenti d'odio sui social. Negli ultimi giorni, i canali ufficiali del festival hanno ricevuto insulti, minacce e minacce di matrice omofoba. La manifestazione si svolgerà tra proteste e dichiarazioni di fermezza da parte degli organizzatori, che hanno ribadito: “Non faremo un passo indietro”.

L'apertura del Pride Month a Modena è stata segnata da un'ondata di commenti d'odio, insulti e minacce di matrice omofoba, indirizzati ai canali social ufficiali del Modena Pride. Davanti a questi attacchi mirati, la reazione non si è fatta attendere: sia gli organizzatori della manifestazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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