A Materia si è svolto un quiz interattivo tra un uomo e un’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di testare le capacità umane rispetto alla tecnologia. I partecipanti hanno utilizzato solo il proprio smartphone durante l’evento. Sono stati coinvolti game designer che hanno ideato le sfide per mettere alla prova l’AI, creando domande e situazioni di confronto diretto tra le due parti. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e appassionati di tecnologia.

Come potrai battere l'intelligenza artificiale usando solo il tuo smartphone?. Chi sono i game designer che sfideranno la tecnologia a Materia?. Quali colpi di scena trasformeranno questo quiz in un'esperienza dinamica?. Quanto sei davvero preparato a convivere con le nuove macchine intelligenti?.? In Breve Organizzatori Andrea Ruggeri e Andrea Silvestri del gruppo AA Tales. Evento martedì 9 giugno ore 21 presso Materia in via Confalonieri 5. Partecipazione tramite smartphone con sondaggi e classifiche in tempo reale. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma EventBrite. Umani contro AI: martedì 9 giugno a Materia un quiz interattivo per sfidare la tecnologia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfida tra uomo e AI: quiz interattivo a Materia per testare l’intelligenza

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Questo e un test per selezionare le persone piu intelligenti

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