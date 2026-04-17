Le cinque migliori pizzerie di Parma
A Parma, diverse pizzerie si distinguono per la qualità delle loro preparazioni. Tra queste, una si trova vicino al casello autostradale e si caratterizza per l'uso di ingredienti di alta qualità. La classifica delle cinque migliori locali della città tiene conto di vari fattori, portando alla selezione finale delle prime cinque posizioni. La lista include esercizi che offrono un'ampia varietà di pizze, tutte apprezzate dai clienti per la freschezza e il gusto.
. La classifica, dalla quinta alla prima posizione5 - Il Gabbiano, Via Morigi, 10A ParmaA un passo dal casello autostradale, la pizza si distingue per l'alta qualità degli ingredienti. Prosciutto crudo di 36 mesi, prosciutto cotto, spalla cotta e funghi.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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