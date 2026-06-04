Un uomo di 90 anni ha deciso di tentare il record sul Kilimangiaro, affrontando i 5895 metri di altitudine. Come riesce a gestire la mancanza di ossigeno? Quali strategie mediche utilizza per prevenire il mal di montagna? La sua sfida è in corso e si concentra sulla resistenza e sulla preparazione sanitaria necessarie a questa età per affrontare l’alta quota.

Come può un novantenne gestire la rarefazione dell'ossigeno a 5895 metri?. Quale strategia medica utilizza per prevenire il mal di montagna?. Chi beneficerà concretamente della raccolta fondi durante questa scalata?. Come cambierà la percezione scientifica della vecchiaia dopo questa impresa?.? In Breve Obiettivo superare il record di Anne Lorimor stabilito nel 2019 a 89 anni.. Percorso di 13 giorni per gestire l'adattamento alla quota di 5895 metri.. Collaborazione con CareScout per scardinare i tabù sociali sulla senescenza.. Raccolta fondi Climb to the Kids per nutrizione scolastica in Tanzania.. Il dottor Ulene punta alla vetta del Kilimangiaro per celebrare i novant’anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfida al Kilimangiaro: il medico punta al record a 90 anni

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