Dopo l’alluvione di Valle Fratta, si cercano risposte su cosa si trovi tra le macerie e come siano sopravvissuti gli animali del Bioparco. La piena ha causato danni significativi, ma non sono stati ancora divulgati dettagli specifici sulle condizioni delle aree interessate o sullo stato degli animali. Le autorità stanno valutando i danni e le operazioni di soccorso continuano. Non ci sono aggiornamenti sui piani di intervento o sui risultati delle verifiche in corso.

Cosa emerge misteriosamente tra le macerie dopo l'alluvione di Valle Fratta?. Come sopravvivono gli animali del Bioparco dopo la distruzione della piena?. Chi sono le due autrici che uniscono letteratura e attivismo ecofemminista?. Perché la memoria del 2 giugno si intreccia con l'emergenza climatica?.? In Breve Evento venerdì 5 giugno 2026 ore 19 presso via Cellini a Senigallia. Performance Altra Metà con Mabel Morri moderatrice del dibattito. Collaborazione tra ANPI Senigallia e Scuola di Pace V. Buccelletti. Temi di emergenza climatica e antispecismo legati al disastro di Valle Fratta. Le scrittrici Ghinelli e Bottani portano la loro eco-narrazione a Senigallia venerdì 5 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia: eco-narrazione tra alluvioni e nuovi inizi a giugno

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