Selvaggia Lucarelli ha annunciato l’uscita da Ballando con le Stelle, dopo dieci anni di partecipazione. La conduttrice ha spiegato di aver deciso di lasciare il programma. La sua sostituzione sarà annunciata a breve. La produzione ha comunicato anche che la location del programma cambierà per la prossima stagione. La giuria subirà variazioni, con nuovi membri al posto di Lucarelli. La nuova edizione sarà trasmessa con queste modifiche.

Cambia la giuria di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli lascia il programma: ecco l'annuncio di Milly Carlucci e le novità della nuova edizione Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le stelle dopo dieci anni. La conferma arriva di Milly Carlucci che ha dichiarato che la giornalista. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle, ecco perché e chi la sostituisce, cambia anche la location del programma

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Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle cosa significa per il programma

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