Se l’amore è un gioco di squadra tra logica e battito

Un episodio ha portato a una riflessione sul cambiamento interiore che si verifica quando si smette di osservare qualcuno e si inizia a sentirlo dentro di sé. È un passaggio che modifica l’equilibrio personale, dove l’emozione prende il sopravvento sulla razionalità. Questo momento di trasformazione, descritto come un passaggio dal guardare all’ascoltare, si manifesta in modo immediato e coinvolge profondamente chi lo vive.

? A cura di Manila Scaramella?C’è un momento preciso in cui smettiamo di guardare una persona e iniziamo, semplicemente, a sentirla dentro di noi, modificando l’intero nostro equilibrio. In quel momento crolla la vecchia favola che ci viene raccontata da sempre: quella secondo cui il cuore e la testa sarebbero nemici giurati, costretti a combattersi in un eterno tiro alla fune tra passione e prudenza. La verità psicologica ed emotiva si nasconde in un luogo molto più profondo, dove i nostri pensieri e le nostre emozioni cooperano. L’amore autentico non nasce da una scelta di campo, ma da un patto segreto, da un gioco di squadra in cui la mente accende la miccia e il cuore ne amplifica il boato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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