Hanno deciso di aderire in 13, uomini e donne, con età e professioni diverse. Il corso si chiama " Memorie in dialogo. A scuola di mugnai ", e come sostenuto dal coordinatore Andrea Rossi "si tratta di una provocazione". Il cortocircuito sta nell’accostare la parola "scuola" ad un mestiere come il mugnaio, "che si considera tramontato per sempre". A tramandare il mestiere sono i mugnai stessi, i pochi che sono rimasti, ma il parterre di docenti comprende anche professori universitari. Questo perché oltre a fornire le nozioni di base sul lavoro del mugnaio, il corso, promosso dall’ Unione dei comuni nell’ambito dell’attività produttiva dell’ Ecomuseo, tratta anche temi più trasversali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Scuola per mugnai, tredici in classe: "C’è curiosità e voglia di imparare"

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