Scorsese è entrato nel consiglio di amministrazione di Black Forest Labs, una società che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale. La notizia ha suscitato discussioni sul ruolo dell’IA nel settore cinematografico. La decisione avviene mentre si discute sull’uso delle repliche digitali degli attori e sull’impatto di queste tecnologie sui lavori degli interpreti. Alcuni registi, tra cui Miyazaki e Del Toro, hanno espresso rifiuto nei confronti dell’uso dell’intelligenza artificiale nel cinema.

Come cambierà il lavoro degli attori dopo il voto sulle repliche digitali? Perché registi come Miyazaki e Del Toro rifiutano l'uso dell'IA? Quali rischi corre l'estetica cinematografica con la standardizzazione degli algoritmi? Cosa permetterà l'ingresso di Scorsese nel board di Black Forest Labs??? In Breve James Cameron punta a dimezzare i costi e raddoppiare la velocità dei blockbuster. Hayao Miyazaki e Guillermo del Toro rifiutano l'animazione genera . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scorsese entra nel board di Black Forest Labs: l’IA sfida Hollywood

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Martin Scorsese sostiene l'IA nel cinema e finisce nel mirino: "Gli avranno dato un sacco di soldi”Martin Scorsese ha annunciato il suo coinvolgimento come consulente per Black Forest Labs, azienda di intelligenza artificiale.

Evernorth: il CFO di OpenAI entra nel board per la fusione XRPRecentemente si è appreso che il direttore finanziario di OpenAI è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Evernorth, in vista di una...

Argomenti più discussi: Martin Scorsese scuote gli addetti ai lavori, adottando uno strumento controverso: Il cinema deve evolversi; Anche Martin Scorsese sceglie l'intelligenza artificiale: ecco come la userà nei suoi film.

Martin Scorsese sostiene l'IA nel cinema e finisce nel mirino: Gli avranno dato un sacco di soldiQuando si parla di Martin Scorsese, il mondo del cinema tende ad ascoltare. Proprio per questo motivo la sua recente collaborazione con una società specializzata in intelligenza artificiale ha acceso ... msn.com

Martin Scorsese abbraccia l'IA, la userà per creare storyboardMartin Scorsese fa il suo ingresso nel settore dell'intelligenza artificiale. ansa.it