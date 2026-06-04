Scontro auto-moto | chiusa la Fondovalle Savena
La strada statale 65 bis “Fondovalle Savena” è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto vicino al km 5,600 a Pianoro, in provincia di Bologna, a seguito di un incidente tra un’auto e una moto. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale e sono state posizionate segnalazioni per indicare le deviazioni. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per gestire la situazione e valutare le condizioni dei coinvolti.
E' temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 65 bis “Fondovalle Savena” nei pressi del km 5,600 a Pianoro, nella Città Metropolitana di Bologna, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un’auto ed una moto, è“Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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