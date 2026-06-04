Un grave incidente si è verificato sull’asfalto dell’autodromo di Vallelunga, vicino a Roma. Un motociclista di 39 anni ha perso il controllo della moto durante una gara e si è scontrato violentemente. Le operazioni di soccorso sono state immediate, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La pista è stata temporaneamente chiusa per le verifiche e le indagini sull’accaduto.

Una nuova tragedia scuote il mondo delle due ruote e riporta il dolore sull’asfalto dell’autodromo di Vallelunga, alle porte di Roma. Un motociclista di 39 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di martedì 2 giugno, durante una sessione di prove libere. L’incidente è avvenuto mentre il pilota stava girando sul tracciato laziale. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, non gli ha lasciato scampo. La vittima è Riccardo Fuso, motociclista romano molto conosciuto nell’ambiente capitolino. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto per cause non ancora chiarite. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Schianto violentissimo, tragedia in pista: il 39enne italiano non ce l’ha fatta

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