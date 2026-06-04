Schianto in piena notte | distrugge un' auto in sosta e fugge incastrato dalle telecamere

Notizia in breve

Un operaio di 29 anni di origine albanese, residente a Vignola, ha causato un incidente in piena notte distruggendo un’auto in sosta e poi è fuggito. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento dello schianto e la fuga dell’uomo, che è stato identificato e rintracciato poche ore dopo. Non sono stati riportati dettagli sul suo stato o eventuali feriti.