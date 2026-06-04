Scherma | il Fides Livorno domina i Campionati Italiani a Roma

Durante i Campionati Italiani di scherma a Roma, il Fides Livorno ha conquistato tutti e quattro i podi nazionali. Gli atleti della squadra hanno vinto nelle categorie maschile e femminile, sia nel fioretto che nella spada. La squadra ha battuto le società militari, che tradizionalmente dominano la competizione, grazie a prestazioni individuali e collettive di alto livello.

Chi sono gli atleti che hanno conquistato i quattro podi nazionali?. Come ha fatto il Fides a superare le società militari?. Quali specialità hanno garantito il primato tra i club civili?. Perché il modello di allenamento livornese produce talenti per le nazionali?.? In Breve Elena Picchi ottiene due bronzi nazionali tra categorie Cadette e Giovani.. Giovanni Pierucci conquista il bronzo nella categoria Cadetti dopo il successo europeo.. Andrea Artuso ottiene l'argento nella sciola categoria Giovani perdendo la finale.. La squadra femminile di fioretto conquista il quinto posto assoluto in Serie A1.. L’oro di Roma appartiene al Fides: trionfo amaranto tra fioretto e sciabola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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