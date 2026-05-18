Scherma campionati under 14 | Marco Petralia Fides Livorno sul tetto d' Italia

Durante i campionati italiani under 14 di scherma, il circolo Fides Livorno ha ottenuto risultati significativi nel gran premio giovanissimi “Renzo Nostini” di Riccione. La competizione rappresenta l’evento più importante della stagione nazionale per questa categoria. Un atleta della squadra ha conquistato la medaglia d’oro, portando a casa il primo posto in una delle discipline in programma. La manifestazione ha visto partecipare numerosi giovani schermidori provenienti da diverse regioni del paese.

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