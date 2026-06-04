Sbalzato dalla moto grave un 74enne

Notizia in breve

Il 74enne che viaggiava in moto a Brugnoni di Bobbio è stato sbalzato dalla sella e si trova in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto il 4 giugno, quando l’uomo ha perso il controllo della moto. La causa potrebbe essere legata a una difformità dell’asfalto lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasferito il ferito in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.