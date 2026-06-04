Sbalzato dalla moto grave un 74enne
Il 74enne che viaggiava in moto a Brugnoni di Bobbio è stato sbalzato dalla sella e si trova in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto il 4 giugno, quando l’uomo ha perso il controllo della moto. La causa potrebbe essere legata a una difformità dell’asfalto lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasferito il ferito in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.
Incidente nella giornata del 4 giugno a Brugnoni di Bobbio. Un 74enne in sella alla sua moto ha improvvisamente perso il controllo della due ruote forse a causa di una difformità dell'asfalto. Sbalzato violentemente a terra ha riportato gravi traumi, specialmente alle gambe. Sul posto l’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Il rischio della moto incidentata
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