Sarabanda Celebrity stasera su Italia 1 | Vip in gara e sfide musicali del 4 giugno
Stasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Sarabanda Celebrity condotta da Enrico Papi. Tra i partecipanti ci sono Asia Argento, Sabrina Salerno, Nicola Ventola e altri volti noti. La serata è dedicata a sfide musicali con protagonisti diversi, pronti a sfidarsi in vari giochi e performance. La trasmissione vede il coinvolgimento di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.
Enrico Papi torna in prima serata con una nuova puntata di Sarabanda Celebrity: Asia Argento, Sabrina Salerno, Nicola Ventola e tanti altri protagonisti della sfida musicale. Torna questa sera, giovedì 4 giugno, in prima serata su Italia 1, l'appuntamento con Sarabanda Celebrity, il game show musicale condotto da Enrico Papi. Nella terza puntata, otto celebri protagonisti del mondo dello spettacolo si metteranno alla prova tra brani da riconoscere, sfide di memoria e i giochi che hanno reso celebre il programma. A contendersi la vittoria saranno due squadre di Vip, pronte a dare vita a una gara coinvolgente, ricca di emozioni, divertimento e colpi di scena fino all'attesissimo 7X30 finale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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Singolo o duetto, in console o sotto cassa? Abbiamo messo i concorrenti di #SarabandaCelebrity davanti a delle scelte… L’unica cosa da non scegliere è cosa fare stasera: una nuova puntata di #SarabandaCelebrity vi aspetta in prima serata su #Italia1 e x.com
I nostri concorrenti si stanno scaldando Voi quanti titoli avete indovinato? Vi aspettiamo STASERA su #Italia1 e Mediaset Infinity con #SarabandaCelebrity facebook
Sarabanda Celebrity stasera su Italia 1: Vip in gara e sfide musicali del 4 giugnoAnticipazioni Sarabanda Celebrity del 4 giugno su Italia 1: Enrico Papi conduce la terza puntata con Asia Argento, Sabrina Salerno, Nicola Ventola e tanti altri vip in gara. movieplayer.it
Tra i concorrenti di stasera ci sono Asia Argento, Sabrina Salerno e Frankie hi-nrg mcStasera, giovedì 4 giugno 2026, prosegue in prima serata su Italia 1 Sarabanda Celebrity: il leggendario quiz musicale condotto da Enrico Papi con protagonisti otto vip. gazzetta.it