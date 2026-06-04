Sarabanda Celebrity stasera su Italia 1 | Vip in gara e sfide musicali del 4 giugno

Notizia in breve

Stasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Sarabanda Celebrity condotta da Enrico Papi. Tra i partecipanti ci sono Asia Argento, Sabrina Salerno, Nicola Ventola e altri volti noti. La serata è dedicata a sfide musicali con protagonisti diversi, pronti a sfidarsi in vari giochi e performance. La trasmissione vede il coinvolgimento di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.