Sarabanda Celebrity stasera su Italia 1 | Vip in gara e sfide musicali

Da movieplayer.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera su Italia 1 va in onda Sarabanda Celebrity con Enrico Papi, con otto vip che si sfidano in giochi musicali. La gara prevede l’indovinare hit, l’uso di jolly strategici e il tradizionale finale 7x30. La trasmissione include sfide tra personaggi noti che si misurano tra musica e rapidità. La puntata si svolge con un ritmo serrato, tra giochi e momenti di suspense.

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Stasera su Italia 1 torna Sarabanda Celebrity con Enrico Papi: otto vip si sfidano tra giochi musicali, hit da indovinare, jolly strategici e il mitico 7x30 finale a ritmo serrato. Questa sera, giovedì 28 maggio, torna in prima serata su Italia 1 Sarabanda Celebrity,game show musicale condotto da Enrico Papi. Otto celebrità si affrontano in una sfida a squadre tra giochi iconici, hit da indovinare e prove di memoria musicale che culminano nel temuto 7x30 finale. Le squadre della seconda puntata: chi si sfida nel game show musicale La seconda puntata di Sarabanda Celebrity vedrà protagoniste due squadre di volti noti dello spettacolo e dello sport. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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