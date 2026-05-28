Sarabanda Celebrity stasera su Italia 1 | Vip in gara e sfide musicali

Notizia in breve

Stasera su Italia 1 va in onda Sarabanda Celebrity con Enrico Papi, con otto vip che si sfidano in giochi musicali. La gara prevede l’indovinare hit, l’uso di jolly strategici e il tradizionale finale 7x30. La trasmissione include sfide tra personaggi noti che si misurano tra musica e rapidità. La puntata si svolge con un ritmo serrato, tra giochi e momenti di suspense.