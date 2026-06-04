sarabanda celebrity ecco i team di stasera

Stasera, giovedì 4 giugno, su Italia 1 va in onda il terzo appuntamento di Sarabanda Celebrity. Enrico Papi riprende il suo ruolo di conduttore e presenta i team partecipanti. La trasmissione è un game show musicale che coinvolge concorrenti noti e pubblico in un quiz tra musica e sfide. La serata si svolge in studio, con le squadre che si preparano a sfidarsi davanti alle telecamere.

Enrico Papi torna questa sera, giovedì 4 giugno, con il terzo appuntamento stagionale di Sarabanda Celebrity, il game show musicale della prima serata di Italia 1. I team del 4 giugno 2026. Lo show, rinnovato in questa edizione con alcune piccole novità, vedrà come sempre otto celebrità divise in due squadre da quattro affrontarsi tra hit, memoria, intuizione e aneddoti. L’obiettivo è accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. Nel nuovo appuntamento, il team composto da Asia Argento, Nicola Ventola, Giulia e Silvia Provvedi de Le Donatella sfiderà la seconda squadra formata da Sabrina Salerno, Gigi e Ross e Frankie hi-nrg mc. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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