Stasera alle 21:30 su Italia 1 va in onda la nuova edizione di Sarabanda Celebrity, il game show musicale condotto da Enrico Papi. Il programma prevede giochi e ospiti, con l’obiettivo di intrattenere il pubblico attraverso una gara tra celebrità. La trasmissione torna in prima serata dopo un periodo di assenza, con un format rivisitato e nuove sfide.

Questa sera, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Sarabanda Celebrity, il popolare game show musicale condotto da Enrico Papi, tornato con una nuova edizione in prima serata. Dopo il successo dello scorso anno, torna dunque il popolare gioco, che vedrà come concorrenti tanti ospiti vip pronti a darsi battaglia a suon di canzoni, per qualche ore di spensieratezza e allegria. Non mancheranno le novità. Ecco tutte le informazioni. Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sarabanda Celebrity: anticipazioni, giochi e ospiti dello show musicale con Enrico Papi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sarabanda Celebrity, Enrico Papi va a scuola da Gerry Scotti: Mediaset punta sull'effetto nostalgia

Notizie e thread social correlati

Sarabanda Celebrity: torna su Italia 1 lo show musicale con Enrico PapiStasera, 21 maggio 2026, su Italia 1 va in onda una nuova edizione di Sarabanda Celebrity, il game show musicale condotto da Enrico Papi.

Temi più discussi: Sarabanda Celebrity, le anticipazioni del 28 maggio: gli ospiti della seconda puntata; Sarabanda Celebrity torna stasera: scaletta, prove e concorrenti famosi di oggi 28 maggio; Sarabanda Celebrity in prima serata su Italia 1 con Enrico Papi: i vip del 28 maggio; Sarabanda Celebrity, pagelle: Orietta Berti tra gaffe e gin tonic (8), Enrico Papi domina il caos (8). Ma lo show non deve finire (9).

Sarabanda Celebrity stasera su Italia 1: Vip in gara e sfide musicali del 4 giugnoAnticipazioni Sarabanda Celebrity del 4 giugno su Italia 1: Enrico Papi conduce la terza puntata con Asia Argento, Sabrina Salerno, Nicola Ventola e tanti altri vip in gara. movieplayer.it

Sarabanda Celebrity: anticipazioni, giochi e ospiti dello show musicale con Enrico PapiSarabanda Celebrity: anticipazioni, giochi e ospiti dello show musicale con Enrico Papi. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it