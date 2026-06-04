Una lavatrice è stata donata ai detenuti di Santa Maria Capua Vetere dall’Associazione Nazionale Carcerati. L’installazione è avvenuta questa mattina nella struttura penitenziaria locale. La donazione mira a migliorare le condizioni di vita dei reclusi, offrendo un servizio di lavaggio autonomo. Nessun altro dettaglio su eventuali interventi o reazioni.

Solidarietà, dignità e inclusione nel segno della legalità. Questa mattina, presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, si è svolta una significativa iniziativa di solidarietà che testimonia come il dialogo tra istituzioni, associazionismo e mondo penitenziario possa tradursi in azioni concrete a favore delle persone detenute. Alla presenza del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Caserta, Don Salvatore Saggiomo, dei collaboratori Antonio Benedetto e Rosalba De Gregorio e di Giuseppe Belcastro, l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Giugliano, presieduta da Alessandro Chianese, e la Sezione di Calvizzano, presieduta da Umberto Di Napoli Marra, hanno donato una lavatrice destinata ai detenuti dell’istituto penitenziario. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Santa Maria Capua Vetere: donata una lavatrice ai detenuti dall’ANC

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