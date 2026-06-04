Sanità Greco SIdR | Nel Lazio è urgente attivare i LEA per la PMA

Nel Lazio, il rappresentante di un sindacato ha dichiarato che è urgente attivare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). La questione riguarda l'accesso ai trattamenti di fertilità, considerata una priorità dalla sigla sindacale. La richiesta si concentra sulla necessità di garantire i servizi previsti dai LEA per le persone che cercano assistenza in questo settore. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni da parte delle autorità sanitarie.

Lazio, PMA e LEA: emergenza accesso alla procreazione assistita. “Nel Lazio i LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza, per la PMA, la Procreazione Medicalmente Assistita, non sono ancora stati attivati per criteri irragionevoli, e senza nessun presupposto scientifico, che la Regione ha voluto imporre, ottenendo così l’unico l’effetto di innescare una miriade di ricorsi amministrativi, creando una gravissima condizione di stallo “. Lo afferma il professor Ermanno Greco, presidente della Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.), che aggiunge: “Ci troviamo in una situazione di completa emergenza e bisogna intervenire subito con misure eccezionali, evitando inutili sofismi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Puntomagazine.it - Sanità. Greco (S.I.d.R.): “Nel Lazio è urgente attivare i LEA per la PMA”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lazio, Greco denuncia lo stallo dei LEA per la procreazione assistitaUn rappresentante della regione Lazio ha denunciato il blocco dei servizi di procreazione assistita nei centri certificati.

Temi più discussi: Sanita': Greco (Sidr), nel Lazio urgente attivare Lea per procreazione assistita; Sanità. Greco (S.I.d.R.): Nel Lazio è urgente attivare i LEA per la PMA; Sanità, Greco (S.I.d.R.): Nel Lazio è urgente attivare i LEA per la PMA | Libero Quotidiano.it; Emergenza PMA nel Lazio: i LEA ancora non attivi, Greco denuncia il blocco delle procedure.

Sanita': Greco (Sidr), nel Lazio urgente attivare Lea per procreazione assistita(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 giu - 'Nel Lazio i Livelli essenziali di assistenza, per la Procreazione medicalmente assistita, non sono ... ilsole24ore.com

Sanità. Greco (S.I.d.R.): Nel Lazio è urgente attivare i LEA per la PMANel Lazio i LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza, per la PMA, la Procreazione Medicalmente Assistita, non sono ancora stati attivati per criteri ... affaritaliani.it

Discussione Giornaliera reddit