San Romerio | intitolazione a padre Camillo
Il Comune di Tirano e l’associazione San Romerio Tirano annunciano l’apertura ufficiale della stagione estiva 2026 nel sito di San Romerio, prevista per domenica 7 giugno.
Il Comune di Tirano e l’associazione San Romerio Tirano annunciano l’apertura ufficiale della stagione estiva 2026 nel suggestivo sito di San Romerio in programma domenica 7 giugno 2026. Il sito è posto sul territorio del Comune svizzero di Brusio mentre la proprietà della chiesa è del Comune di Tirano. L’iniziativa rappresenta un momento significativo per valorizzare uno dei luoghi più identitari e affascinanti del territorio, con un programma che unisce memoria storica, arte e partecipazione della comunità. La giornata prenderà il via alle 10.30 con la cerimonia di intitolazione dello xenodochio di San Romerio (struttura medievale... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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