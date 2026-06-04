Salviamo il sistema sanitario dal governo e dalle lobby dei farmaci A Milano presentata la legge popolare

Da ilfattoquotidiano.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano è stata presentata una legge popolare per salvare il sistema sanitario pubblico. I promotori chiedono di raccogliere firme per contrastare le decisioni del governo e l'influenza delle lobby farmaceutiche. La proposta mira a rafforzare la sanità pubblica e a limitare l’influenza di interessi privati nel settore. La legge si rivolge ai cittadini, invitandoli a firmare per sostenere questa iniziativa. Nessuna data è stata ancora comunicata per le eventuali raccolte firme.

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“Una firma per salvare il sistema sanitario nazionale da chi governa e dalla lobby dei farmaci”. Lo dicono i rappresentanti del comitato promotore della legge di iniziativa popolare per la sanità pubblica che è stata presentata oggi a Milano. L’obiettivo delle oltre cento associazioni promotrici, tra cui Cgil, Acli, Arci, Auser, Medicina Democratica, Libera e Udu, è quello di raccogliere cinquantamila firme per una proposta che vuole “rafforzare il Ssn garantendo il diritto alla salute e valorizzare il personale sanitario e sociosanitario”. Come? “Tornando a un finanziamento dignitoso del Ssn che prevede di arrivare al 7.50 % del Pil entro il 2030”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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