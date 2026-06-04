Salute e diritti dei bambini l’Italia a macchia di leopardo ha i giorni contati

Nel 2025, in Italia sono nati circa 355 neonati, un numero molto basso. La popolazione infantile è in calo, con un numero di nascite che si riduce ogni anno. La diminuzione è particolarmente marcata tra i neonati, considerati fragili e di valore crescente. La questione riguarda aspetti di salute e diritti dei bambini, con una tendenza che interessa molte aree del Paese.

Pochi, fragili e sempre più preziosi: i neonati si riducono ogni anno in Itali a. Nel 2025 le nascite nella Penisola sono state appena 355.000 (-3,9% rispetto all’anno precedente). Un problema fatto non solo di numeri. “Si parla tanto di denatalità e incentivi, ma oggi nascere in un luogo o in un altro fa ancora la differenza in termini di accesso ai diritti ”, sottolinea Maria Domenica Castellone, vice presidente del Senato, alla presentazione a Palazzo Madama della campagna ‘ 1000 Buoni Giorni. Salute, cura e diritti per bambini, bambine e famiglie’, promossa da Cittadinanzattiva. La scienza ci dice che i primi 1000 giorni di vita di un bimbo sono una finestra fondamentale per la salute dell’adulto di domani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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