La Giunta regionale ha approvato la delibera che stabilisce l’avvio dei saldi estivi. Le vendite di fine stagione potranno proseguire per un massimo di 60 giorni. Stop alle promozioni nei 30 giorni precedenti. È ufficiale la data di inizio dei saldi estivi 2026 in Campania. La Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 266, stabilendo che le vendite di fine stagione prenderanno il via sabato 4 luglio. La decisione è stata assunta nel rispetto degli indirizzi nazionali e in seguito al confronto con le associazioni di categoria avvenuto il 27 maggio scorso. Secondo quanto stabilito dalla delibera regionale, gli sconti estivi potranno essere applicati per un periodo non superiore a 60 giorni. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Saldi estivi 2026 in Campania, fissata la data di partenza: si comincia il 4 luglio

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