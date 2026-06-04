Sagra dello Gnocchetto a co’ de Soreca a Palestrina

Notizia in breve

Da venerdì 26 a domenica 28 giugno si svolge a Palestrina la Sagra dello Gnocchetto a co’ de Soreca. La manifestazione gastronomica si tiene nel centro del paese e propone piatti tradizionali a base di gnocchetto. Sono presenti bancarelle e stand dedicati alla cucina locale, con partecipanti che si riuniscono per gustare le specialità della tradizione. La sagra dura tre giorni e coinvolge la comunità locale.