Sagra dello Gnocchetto a co’ de Soreca a Palestrina
Da venerdì 26 a domenica 28 giugno si svolge a Palestrina la Sagra dello Gnocchetto a co’ de Soreca. La manifestazione gastronomica si tiene nel centro del paese e propone piatti tradizionali a base di gnocchetto. Sono presenti bancarelle e stand dedicati alla cucina locale, con partecipanti che si riuniscono per gustare le specialità della tradizione. La sagra dura tre giorni e coinvolge la comunità locale.
Torna la. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, nel comune in provincia di Roma torna la manifestazione gastronomica che unisce sapori autentici e tradizioni.Per tre sere piazza Santa Maria degli Angeli diventerà il cuore della festa: gnocchetti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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