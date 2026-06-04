Rupert Everett ha dichiarato di aver subito danni alla salute a causa del suo coinvolgimento nel fitness. L’attore ha affermato di aver “rovinato” il suo corpo e di dover ora affrontare le conseguenze di questa scelta. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni di salute o sui danni subiti. La sua testimonianza evidenzia un legame tra pratiche di esercizio intenso e possibili effetti negativi sulla salute fisica.

Rupert Everett ha rilasciato una confessione spiazzante sulle sue condizioni di salute e sul suo aspetto fisico. A 67 anni, il protagonista de Il matrimonio del mio migliore amico ha rivelato di pagare ancora oggi le conseguenze di scelte sbagliate fatte negli anni ’90 nella ricerca ossessiva della perfezione fisica. In una recente intervista al quotidiano britannico The Guardian, Everett non ha usato mezzi termini: “Mi sono rovinato. Ora sono quasi paralizzato”. L’attore ha spiegato che il problema deriva dagli anni in cui si dedicava intensamente al sollevamento pesi per costruire una muscolatura da star di Hollywood, senza però seguire le pratiche necessarie per preservare la salute del corpo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Rupert Everett e il lato oscuro del fitness: “Mi sono rovinato, ora ne pago le conseguenze”

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E tanti auguri a Rupert Everett, che oggi compie 66 anni! #ruperteverett #29maggio #almanaccomercury x.com

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