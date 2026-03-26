Calciomercato Roma | in arrivo un ‘fedelissimo’ di Gasperini? Può riabbracciare il suo mentore nella Capitale Cosa sta succedendo

Sul calciomercato della Roma si fa strada l’ipotesi di un trasferimento di un calciatore considerato un fedelissimo dell’allenatore Gasperini. La società giallorossa sta analizzando le opzioni per rafforzare il reparto di centrocampo in vista della prossima stagione e sarebbero in corso trattative con il giocatore coinvolto. Non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali sulla trattativa.

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