Roma e Ostia giugno di grandi eventi sportivi | il programma completo

Roma, 4 giugno 2026 – Roma si prepara a un mese di giugno ad alta intensità sportiva. La Capitale ospiterà alcuni dei principali appuntamenti internazionali della stagione, con eventi distribuiti tra il Foro Italico, lo Stadio Olimpico, il Polo Natatorio, Colle Oppio e il litorale di Ostia. Il calendario mette insieme discipline diverse e pubblici molto ampi: atletica leggera, padel, taekwondo, nuoto e sport urbani. Un programma che conferma Roma come una delle piazze centrali dello sport italiano e internazionale, capace di accogliere grandi manifestazioni negli impianti storici della città e in spazi urbani sempre più riconoscibili. Golden Gala Pietro Mennea allo Stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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