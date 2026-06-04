Roland Garros Arnaldi in semifinale | Berrettini si ritira ora c’è il derby con Cobolli

Durante i quarti di finale a Roland Garros, Arnaldi ha raggiunto le semifinali dopo il ritiro di Berrettini, che si è ritirato a causa di un infortunio. Ora, Arnaldi affronterà Cobolli in un derby italiano in semifinale. La giornata, che avrebbe potuto essere di grande soddisfazione per il tennis italiano, si è conclusa con questa notizia.

Un italiano sarà in finale. Quella che avrebbe dovuto essere una grande giornata di festa per il tennis italiano si è conclusa con un epilogo amaro. A conquistare il pass per la semifinale del Roland Garros è stato Matteo Arnaldi, ma il successo è arrivato in seguito al ritiro di Matteo Berrettini, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico. Dopo un primo set combattuto e vinto da Arnaldi per 7-5, Berrettini ha accusato un dolore all’adduttore della gamba sinistra che ne ha progressivamente limitato i movimenti. Il romano ha provato a restare in campo, ma sul 5-2 del secondo set ha deciso di fermarsi, consegnando così la qualificazione al connazionale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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ROLAND GARROS, Cobolli e ARNALDI in semifinale. Sfortuna BERRETTINI: ancora un INFORTUNIO

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